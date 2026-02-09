Altın ve gümüş tarafındaki dalgalanmalar sürüyor. 5 bin 500 dolar bandına yükselen ons altın, sert düşüş yaşayarak, 5 bin bandına kadar düşmüştü. Ons gümüş ise 120 dolar seviyesinden 80 dolara kadar düşmüştü.
Atilla Yeşilada: Elinizde varsa satmayı deneyin
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, gelişmekte olan piyasalarda 4-8 hafta sürmesini beklediği sert dalgalanma (roller coaster) dönemi öncesinde yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Yeşilada, özellikle gümüş ve benzeri emtialar için "sat" sinyali verdi.Derleyen: Süleyman Çay
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, gelişmekte olan piyasaları zorlu bir sürecin beklediğini ifade etti. Önümüzdeki 4 ila 8 haftalık süreci bir "yatırım roller coaster'ı" olarak nitelendiren Yeşilada, bu dönemde piyasalarda sert iniş çıkışlar yaşanabileceğine dikkat çekti.
Bu dalgalı ortamda zararı minimize etmenin yollarını arayan yatırımcılar için Yeşilada'nın en temel tavsiyesi nakitte kalmak oldu.
"GÜMÜŞÜ UNUTUN "
Yeşilada, özellikle değerli madenler özelinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz dönemde prim yapan gümüşün artık eski cazibesini yitirdiğini belirten ekonomist, sert ifadeler kullandı:
"Gümüşü artık unutun ve varsa da satmayı deneyin. Gümüş bir bahar yağmuruydu, geçti gitti."
Yeşilada, sadece gümüş değil, paladyum ve platin gibi diğer kıymetli metallerde de prim olasılığının düşük olduğunu, hatta bu ürünlerde zararların yoğunlaşabileceği bir döneme girildiğini belirtiyor.
Yatırımcıların bu riskli dönemde paralarını mevduata yatırmalarının en güvenli seçeneklerden biri olduğunu belirten Yeşilada, "En azından parayı mevduata yatırdığınızda ne faiz alacağınızı biliyorsunuz. Türk lirasının değer kaybetmesi gibi bir şey de söz konusu değil. Dolayısıyla mevduat faizlerinden yararlanmaya devam edin" ifadelerini kullandı.
Not: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir