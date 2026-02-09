Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
ARİF KOCABIYIK, BİR KEZ DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Atilla Yeşilada: Elinizde varsa satmayı deneyin

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, gelişmekte olan piyasalarda 4-8 hafta sürmesini beklediği sert dalgalanma (roller coaster) dönemi öncesinde yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Yeşilada, özellikle gümüş ve benzeri emtialar için "sat" sinyali verdi.

Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Atilla Yeşilada: Elinizde varsa satmayı deneyin

Altın ve gümüş tarafındaki dalgalanmalar sürüyor. 5 bin 500 dolar bandına yükselen ons altın, sert düşüş yaşayarak, 5 bin bandına kadar düşmüştü. Ons gümüş ise 120 dolar seviyesinden 80 dolara kadar düşmüştü.

1 7
Atilla Yeşilada: Elinizde varsa satmayı deneyin

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, gelişmekte olan piyasaları zorlu bir sürecin beklediğini ifade etti. Önümüzdeki 4 ila 8 haftalık süreci bir "yatırım roller coaster'ı" olarak nitelendiren Yeşilada, bu dönemde piyasalarda sert iniş çıkışlar yaşanabileceğine dikkat çekti.

2 7
Atilla Yeşilada: Elinizde varsa satmayı deneyin

Bu dalgalı ortamda zararı minimize etmenin yollarını arayan yatırımcılar için Yeşilada'nın en temel tavsiyesi nakitte kalmak oldu.

3 7
Atilla Yeşilada: Elinizde varsa satmayı deneyin

"GÜMÜŞÜ UNUTUN "

Yeşilada, özellikle değerli madenler özelinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz dönemde prim yapan gümüşün artık eski cazibesini yitirdiğini belirten ekonomist, sert ifadeler kullandı:

"Gümüşü artık unutun ve varsa da satmayı deneyin. Gümüş bir bahar yağmuruydu, geçti gitti."

4 7
Atilla Yeşilada: Elinizde varsa satmayı deneyin

Yeşilada, sadece gümüş değil, paladyum ve platin gibi diğer kıymetli metallerde de prim olasılığının düşük olduğunu, hatta bu ürünlerde zararların yoğunlaşabileceği bir döneme girildiğini belirtiyor.

5 7
Atilla Yeşilada: Elinizde varsa satmayı deneyin

Yatırımcıların bu riskli dönemde paralarını mevduata yatırmalarının en güvenli seçeneklerden biri olduğunu belirten Yeşilada, "En azından parayı mevduata yatırdığınızda ne faiz alacağınızı biliyorsunuz. Türk lirasının değer kaybetmesi gibi bir şey de söz konusu değil. Dolayısıyla mevduat faizlerinden yararlanmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

6 7
Atilla Yeşilada: Elinizde varsa satmayı deneyin

Not: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir

7 7
Kaynak: Ekonomi Servisi
