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Kaynak: İHA

Sanayi sitesindeki fabrikada çalışan Dursun Ç. (30), henüz netlik kazanmayan bir nedenle harç karma makinesine düşerek sıkıştı. Olayda işçinin sol kolu ve sol bacağından ağır yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda makineden çıkarılan işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Dursun Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında N.Ş., İ.T. ve A.T. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.