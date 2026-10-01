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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 4 aydır sürdürülen projeli çalışmalar kapsamında geniş çaplı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Nevşehir’in 5 ilçesi ile İstanbul, İzmir ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda kilogramlarca uyuşturucu madde, yüzlerce sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

4 AYLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN DÜĞMEYE BASILDI

Nevşehir’de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 4 aydır sürdürülen projeli çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Yürütülen çalışmalarda bazı şüphelilerin anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde satışı gerçekleştirdiği, bazı uyuşturucu maddelerin ise kargo yöntemiyle Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca bazı şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kurye yöntemiyle ve yutma suretiyle yurt dışından ülkeye soktuğuna ilişkin tespitler yapıldığı bildirildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin aylar süren teknik ve saha çalışmalarının ardından belirlenen adreslere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Nevşehir merkez ile birlikte Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 35 şüpheliye ait 36 adrese yönelik arama ve yakalama çalışması gerçekleştirildi.

Operasyona;

214 personel,

3 İHA,

3 narkotik dedektör köpeği

katıldı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla belirlenen adreslere aynı anda operasyon düzenlenirken, 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda farklı türlerde çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

Emniyet ekiplerinin operasyonunda ele geçirilenler şöyle sıralandı:

Uyuşturucu maddeler:

1.600,49 gram metamfetamin

1.020,95 gram kokain

616,18 gram esrar

134,73 gram sentetik kannabinoid (bonzai)

5,49 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi

16,11 gram skunk esrar

5,27 gram eroin

760 adet sentetik ecza

23 adet ecstasy

6 adet captagon

Uyuşturucu maddelerin yanı sıra 4 adet hassas terazi de ele geçirildi.

FARKLI PARA BİRİMLERİNDE YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT

Operasyonda uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen farklı para birimlerinde nakit para da ele geçirildi.

Aramalarda;

90 bin 20 TL,

990 bin İran Riyali,

1.320 Euro

bulundu.

Ele geçirilen hassas teraziler ve nakit paraların soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYA VE KARGO AĞI MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise uyuşturucu ticaretinde farklı yöntemlerin kullanıldığına ilişkin tespitler oldu.

Emniyet açıklamasında, şüphelilerin anlık mesajlaşma ve sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde satışı gerçekleştirdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Uyuşturucu maddelerin bir bölümünün ise kargo yöntemiyle Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca uyuşturucu maddelerin yurt dışından ülkeye sokulmasında kurye ve yutma yönteminin kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine de çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekiplerin, uyuşturucu ticaretinin yalnızca yerel bağlantılarla sınırlı kalmayıp farklı iller ve yurt dışı bağlantıları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen yapılanmayı ortaya çıkarmaya yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

214 PERSONEL, İHA VE NARKOTİK KÖPEKLERİ GÖREV ALDI

Operasyonun geniş kapsamlı olması nedeniyle farklı birimlerden personelin yanı sıra teknolojik ve operasyonel destek unsurları da kullanıldı.

Eş zamanlı operasyonlara 214 emniyet personeli katılırken, havadan takip ve koordinasyon amacıyla 3 İHA görev yaptı.

Arama faaliyetlerinde ise 3 narkotik dedektör köpeğinden yararlanıldı.

Belirlenen 36 adreste yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu maddeler, sentetik ecza, hassas teraziler ve nakit para ele geçirildi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaklaşık 4 aylık soruşturma sürecinin ardından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın ise adli makamların talimatları doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin hukuki durumlarının, emniyet işlemleri ve sonrasındaki adli süreçlerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturmanın, uyuşturucu maddelerin temin edilmesi, sevkiyatı ve dağıtımıyla ilgili bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Emniyet birimlerinin yaklaşık 4 aylık çalışma sonucunda gerçekleştirdiği operasyon, Nevşehir merkezli olmak üzere farklı illere uzanan uyuşturucu ticareti iddialarına yönelik kapsamlı bir adli ve kolluk çalışması olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin ortaya çıkması halinde kamuoyuna ayrıca bilgi verilmesi bekleniyor.