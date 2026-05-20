Benjamin Netanyahu’nun yargılandığı yolsuzluk davasında bugün görülmesi planlanan duruşma iptal edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre mahkeme, Netanyahu’nun avukatının yaptığı başvuruyu kabul etti.

Haaretz gazetesinin aktardığı bilgilere göre Netanyahu’nun avukatı Amit Hadad, duruşmanın “diplomatik ve güvenlik” gerekçeleriyle ertelenmesini talep etti. Mahkeme ise sunulan yazılı ve sözlü gerekçelere itiraz etmeyerek başvuruyu onayladı.

GÜVENLİK TOPLANTILARI DİKKAT ÇEKTİ

Netanyahu’nun dün gerçekleştirilen duruşmasının da planlanandan erken sona erdiği belirtildi. İsrail Başbakanı’nın son iki gündür İran’a yönelik olası saldırılarla ilgili peş peşe güvenlik toplantıları yaptığı ifade edildi.

İsrail basınında, bu nedenle bazı duruşmaların iptal edildiği ya da kısa tutulduğu yorumları yapıldı.

ÜÇ AYRI DOSYADA YARGILANIYOR

Netanyahu, kamuoyunda “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları olarak bilinen üç ayrı soruşturma kapsamında “rüşvet”, “dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Netanyahu’nun affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a mektup gönderdiği de yeniden gündeme geldi.

Netanyahu’nun ise daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen, Kasım 2025’te Herzog’a resmi başvuru yaptığı belirtilmişti.