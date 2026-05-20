Magnetto Wheels, Türkiye’deki ortaklık yapısından çekilme kararı aldı. Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren İtalyan grup, JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki hisselerini yerli üretici Jantsa’ya devretmek için resmi süreci başlattı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre karar, gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından netleşti. Sermaye artırımı ve hisse devrine ilişkin işlemlerin yasal süreci resmen başladı.

JANTSA TEK HAKİM ORTAK OLACAK

Pay devir anlaşmaları kapsamında Magnetto Wheels grubunun farklı iştirakleri üzerinden sahip olduğu hisseler Jantsa’ya geçecek. Sürecin tamamlanmasının ardından Jantsa’nın şirketteki pay oranının yüzde 99’un üzerine çıkması bekleniyor.

Böylece şirketin yönetim ve operasyonel kontrolü tamamen yerli sermayeli üreticiye geçmiş olacak.

OTOMOTİV YAN SANAYİSİNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Sektör temsilcileri, söz konusu kararın otomotiv yan sanayisindeki küresel dönüşüm ve maliyet baskılarıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

İtalyan grubun Türkiye’den çekilme kararı, otomotiv sektöründe son dönemde artan yeniden yapılanma hamleleri arasında gösteriliyor.