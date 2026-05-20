Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Elazığ’da yaptığı hız nedeniyle polis ekiplerine yakalandı.

Aile ziyareti sonrası Bingöl’den Elazığ’a dönen genç futbolcunun, Kovancılar mevkiinde 163 kilometre hızla radara girdiği belirtildi.

EHLİYETİNE EL KONDU

Polis ekipleri tarafından durdurulan Mustafa Erhan Hekimoğlu’na yüksek hız nedeniyle 20 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi. Genç futbolcunun ehliyetine ayrıca 30 gün süreyle el konulduğu bildirildi.

BABAANNESİNİ HASTANEYE YETİŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun polis ekiplerine yaptığı açıklamada, şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmeye çalıştığını söylediği ifade edildi.