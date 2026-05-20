Israel basınında yer alan iddialara göre, United States ile İsrail, Iran’a yönelik olası yeni saldırılar için ortak hazırlıklarını tamamladı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın ismi açıklanmayan ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, iki ülkenin tam koordinasyon içinde hareket ettiği belirtildi. Haberde konuşan yetkili, İsrail ve ABD ordularının İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için hazırlıklarını tamamladığını ileri sürdü.

İSRAİL’DE “EN ÜST ALARM SEVİYESİ” İDDİASI

Haberde, Tel Aviv’deki askeri ve siyasi yönetimin, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesten bu yana en üst alarm seviyesine geçtiği öne sürüldü.

Öte yandan The Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli yetkililer de ABD Başkanı Donald Trump’ın er ya da geç İran’a yönelik saldırı talimatı vereceğini iddia etti.

Yetkililer, asıl tartışmanın saldırının yapılıp yapılmayacağı değil, ne zaman başlayacağı olduğunu savundu.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Trump ise gün içinde yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırı planını Körfez ülkelerinin talebi üzerine son anda birkaç günlüğüne ertelediğini söylemişti.

ABD Başkanı, İran’a anlaşma için sınırlı süre verdiklerini belirterek, bu sürenin birkaç gün daha uzayabileceğini ifade etmişti.

Son günlerde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyon hazırlıklarını yoğunlaştırdığına ilişkin iddialar uluslararası basında sık sık gündeme geliyor.