İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, hakkındaki yolsuzluk davası devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu için doğrudan af yetkisini kullanmak yerine, yargı sürecinde bir uzlaşma (savunma anlaşması) yoluna gidilmesini tercih ettiği öne sürüldü.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesine konuşan üst düzey İsrailli yetkililere göre; Herzog, davanın mevcut aşamasında tek taraflı bir af kararı almaya sıcak bakmıyor. İsrail toplumunda birleştirici bir rol üstlenmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanı'nın, siyasi gerilimi tırmandırabilecek erken bir af kararı yerine taraflar arasında hukuki bir anlaşma zemini oluşturulmasını desteklediği ve sürece ilişkin aceleci bir adım atmak istemediği aktarıldı.

Konuya ilişkin İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklama da bu eğilimi doğrular nitelikte oldu. Açıklamada, "Netanyahu’nun yargılandığı davalarda bir anlaşmaya varılmasının uygun bir çözüm olabileceği" belirtilerek, bu sonuca ulaşmak için taraflar arasındaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

"SUÇ KABULÜ" SİYASİ GELECEĞİNE DARBE VURABİLİR

Masadaki "uzlaşma" formülü, Başbakan Netanyahu'nun bazı iddiaları kabul etmesi karşılığında daha hafif bir ceza almasını veya suçlamaların düşürülmesini kapsıyor.

İsrail medyasında yer alan değerlendirmelere göre; bu senaryo bir yandan ülkeyi yoran uzun yargı sürecini kısaltabilecek pratik bir çözüm olarak görülüyor. Ancak diğer yandan, sürecin anlaşmayla sonuçlanması hukuken bir "suç kabulü" anlamına geleceği için Netanyahu'nun siyasi geleceğini ciddi şekilde zedeleyebileceği ve ülkedeki mevcut toplumsal kutuplaşmayı daha da körükleyebileceği tartışılıyor.