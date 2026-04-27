Fenerbahçe'nin Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu derbi sonrası eski futbolcusu ara transfer döneminde takımdan ayrılan Jhon Duran'ın hareketi sosyal medyada gündem oldu.

DURAN'DAN SANCHEZ'İN GALİBİYET PAYLAŞIMINA ALEVLİ DESTEK

Duran, Davinson Sanchez'in sosyal medya hesabından yaptığı galibiyet paylaşımının altına alev emojileri attı.

SARI LACİVERTLİ TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Duran'ın bu hareketine Fenerbahçe taraftarlarından sosyal medyada tepki yağdı.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak transfer edilen ve rekor maaşla takıma katılan 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Fenerbahçe'de toplam 21 maça çıkmış ve 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

PERFORMANSI VE DİSİPLİNSİZ HAREKETLERİ FESİH KARARINDA ETKİLİ OLDU

Hem saha içinde bekleneni verememesi hem de disiplinsiz hareketleri nedeniyle sözleşmesi karşılıklı feshedilen Duran kariyerine Rus ekibi Zenit'te kiralık oynayarak devam ediyor.