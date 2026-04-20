Haberde, İsrail toplumunda uzun süredir hâkim olan güvenlik kaygısının, halkın kendisini sürekli bir varoluş tehdidi altında hissetmesine yol açtığına dikkat çekildi. Bu algının, askeri gücün zorunlu bir çözüm olarak görülmesini beslediği ifade edildi.

Analize göre, ülkede yaygın olan düşünce yapısı “tam güç kullanıldığında daha fazlasının elde edilebileceği” inancına dayanıyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarında ise, İran ile varılan ateşkese yönelik memnuniyetsizliğin geniş bir kesimde hissedildiği belirtiliyor.

Haberde ayrıca, birçok İsraillinin can güvenliği riskine rağmen İran’a yönelik operasyonların devam etmesini desteklediği aktarıldı. Bu yaklaşımın arkasında ise kalıcı güvenliğin ancak “düşmanın tamamen etkisiz hale getirilmesiyle” sağlanabileceği düşüncesinin yattığına işaret edildi.

Öte yandan analizde, İsrail siyasetinde dikkat çeken bir başka unsur da muhalefetin tutumu oldu. Netanyahu’nun farklı cephelerde yeni çatışma süreçleri başlatabildiği, muhalefet liderlerinin ise çoğunlukla seçim takvimine odaklandığı ve savaş politikalarına doğrudan eleştiri getirmekten kaçındığı ifade edildi.

Sonuç olarak haberde, İsrail’de her çatışmanın “kaçınılmaz bir zorunluluk” olarak sunulduğu ve bunun toplumsal bir kabule dönüştüğü belirtilerek, asıl riskin tek bir liderden ziyade bu döngüsel savaş anlayışı olduğu değerlendirmesi yapıldı.