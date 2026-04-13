İsrail’de yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun duruşmaları, “güvenlik ve siyasi nedenler” gerekçesiyle ileri bir tarihe alındı.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre mahkeme, Netanyahu’nun başvurusunu şartlı olarak kabul etti.

MAHKEMEDEN SINIRLI ONAY

Mahkeme, bu hafta yapılması planlanan üç duruşmanın ertelenmesine karar verirken, gelecek hafta için yeni bir başvuru yapılmasını istedi.

Karar metninde, “ayrıntılı olarak açıklanan koşullar göz önünde bulundurularak ve başka seçenek olmadığı için” talebin kabul edildiği ifade edildi.

İKİ HAFTALIK TALEP KISMEN KABUL EDİLDİ

Netanyahu, Kudüs Bölge Mahkemesinden en az iki hafta süreyle ifade vermemek için izin talep etti.

Ancak mahkeme, bu talebi yalnızca bu haftaki duruşmalarla sınırlı tuttu ve gelecek hafta için yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi.

ÜÇ AYRI DOSYADA YARGILANIYOR

İsrail Başbakanı, kamuoyunda “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları olarak bilinen üç ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım 2025’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta Netanyahu için af çağrısında bulunduğu da hatırlatıldı.

Netanyahu ise daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklamasına rağmen, yaklaşık altı yıldır devam eden davalar kapsamında 2025 yılı sonunda Herzog’a başvuruda bulunmuştu.