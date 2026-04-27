Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar takımı protesto etti.

'YÖNETİM İSTİFA' VE 'AZİZ YILDIRIM' SESLERİ

Samandıra'da toplanan bir grup sarı lacivertli taraftar, Fenerbahçe otobüsünü beklerken Saadettin Saran yönetimine isitfa çağrısı yaparak Aziz Yıldırım lehine tezahahüratlarda bulundu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

💥 Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe kafilesini protesto etti! pic.twitter.com/QMPeVOnUsS — A Spor (@aspor) April 26, 2026

TAKIM OTOBÜSÜ TESİSLERE GİRERKEN ISLIKLANDI

Ayrıca takım otobüsü tesislere giriş yaptığı sırada da Fenerbahçe taraftarlar, oyuncular ve teknik heyeti yuhalayarak tepki gösterdi.