Çinli araştırmacılar, Ay’dan toplanan numunelerde bilim dünyası için önemli bir keşfe imza attı. Yapılan incelemelerde, daha önce tanımlanmamış iki yeni mineralin varlığı ortaya çıkarıldı.

Keşif, Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde düzenlenen 11’inci Çin Uzay Günü açılış töreninde kamuoyuna açıklandı. Çin basınında yer alan bilgilere göre, yeni mineraller Ay’dan getirilen kaya ve toprak örnekleri üzerinde yapılan analizler sonucunda belirlendi.

Söz konusu numuneler, Çin’in Ay keşif programı kapsamında görev yapan ‘Chang’e-5’ uzay aracı tarafından Dünya’ya taşınmıştı. İncelemelerde bulunan fosfat minerallerine “magnesiochangesite-(Y)” ve “changesite-(Ce)” isimleri verildi.

Nadir toprak fosfatı grubunda yer alan minerallerin, Uluslararası Mineraloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından resmi olarak onaylandığı belirtildi.

Yeni keşfin, Ay’ın jeolojik yapısının anlaşılması ve uzay kaynaklarının gelecekteki kullanım potansiyeline ilişkin çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.