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Kaynak: Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi ve ortak basın toplantısının ardından Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump ile Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunu birkaç kez görüştüğünü belirten Netanyahu, ABD Başkanı'nın Erdoğan ile kişisel ilişkilerine rağmen böyle bir satışın doğru olmayacağını savundu.

"GÜÇ DENGESİ BOZULUR" İDDİASI

Netanyahu, Türkiye'ye F-35 verilmesinin Orta Doğu'daki güç dengesini değiştireceğini öne sürerek, Ankara'nın "saldırgan hedefleri" bulunduğunu iddia etti. Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediğini ileri süren Netanyahu, bu nedenle satışa karşı olduğunu söyledi.

Açıklamalarında Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs politikalarını da eleştiren Netanyahu, İsrail'in güvenliğine ilişkin endişelerini ABD tarafına doğrudan ilettiğini belirtti. Türkiye'nin İsrail'e yönelik söylemlerini de gündeme getiren Netanyahu, F-35 satışının gerçekleşmemesi gerektiğini savundu.