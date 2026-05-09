İddiaya göre Neşet Ertaş, hayatının son dönemlerinde gün yüzüne çıkmamış eserlerinin haklarını Erol Parlak’a devretti ve taraflar arasında resmi bir muvafakatname imzalandı.

ERTAŞ AİLESİ İŞLEMİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Ama Ertaş ailesi, sanatçının o dönemde kanser tedavisi gördüğünü ve kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle sağlıklı karar veremeyecek durumda olduğunu öne sürerek işlemin iptali için dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu raporunda, Neşet Ertaş’ın işlem sırasında akıl sağlığının yerinde olduğu ve belgede herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı ifade edildi. Mahkeme de bu rapor doğrultusunda karar vererek davanın reddine hükmetti. Böylece Erol Parlak lehine yapılan işlemin geçerliliği korunmuş oldu.