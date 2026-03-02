Özel’in açıkladığı 18 kişilik politika kurulu listesi, CHP kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Liste, sadece isimlerle değil, temsil ettiği siyasal anlayış ve değerlerle de dikkat çekti.

Özel'in belirlediği isimlerin büyük çoğunluğunun parti geleneğinden gelmeyen ve parti kültürüne hakim olmayan kişilerden oluştuğu görüldü. Partili kaynaklara göre ''Birçoğu dışarıdan transfer edilmiş, CHP ile bütünleşememiş, partinin iç dinamiklerini bilmeyen, 'Partiye yabancı' isimlerden oluşuyor. Bugün Özgür Özel yönetiminin yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan 'sahiplenme' duygusundan yoksun veya parti tabanı ile bütünleşmemiş bu isimlerin partinin geçtiği bu kritik süreçte CHP'ye ne katacağı veya CHP'den ne götüreceği'' merak ediliyor. Parti örgütünden yetişmiş, tabanla organik bağ kurmuş isimlerin geri planda bırakılması ise "CHP dönüştürülüyor mu?" sorusunu sorgulatıyor.

LİSTEDE İMAMOĞLU ETKİSİ

Kamuoyunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti başta olmak üzere Özgür Özel üzerinde kurduğu düşünülen hakimiyetin, Özel'e bu kararları aldırdığı konuşuluyor. Özgür Özel döneminde görev verilmeyen köklü CHP'liler kızağa çekilirken, bugün kurulda yer alan birçok ismin İBB Başkanlığı döneminde İmamoğlu'nun danışmanlığını yapmış olması dikkat çekiyor.

CHP'NİN YENİ ROTASI 'LİBERALİZİM' Mİ?

Özel'in listesinde yer alan isimlerin liberal köklerden geliyor olması, CHP'de yeni bir rota mı oluşturuyor eleştirisini akıllara getirdi. Örneğin bugün listede bulunan ve DEVA Partisi'nden CHP'ye katılan Cem Avşar ve Seda Kaya nezdinde de bu endişeler diriliğini koruyor. Aynı şekilde parti geleneğinden, örgütten gelmeyen ve Gelecek Partisi'nden transfer edilen Kerim Rota da bu isimler arasında yer alıyor. Özgür Özel'in partiyi daha merkezî ve lider odaklı bir yapıya mı taşıdığı; yoksa partinin tarihsel reflekslerinden kopuşun yeni bir halkasını mı oluşturuyor sorusu henüz yanıt bulmuş değil.

İDEOLOJİK BİR SAVRULMA MI?

Nitekim Tanıl Bora’nın "Cereyanlar" adlı eserinin hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "başucu kitabı" olması bir tesadüften daha fazlası gibi görünüyor. İçerisinde Atatürk ve milli mücadele için mesnetsiz ifadeler barındıran bu kitabın CHP'nin en etkin iki ismi tarafından bu denli benimsenmiş olması, CHP'deki dönüşümün sadece isimlerden ibaret olmadığını, aynı zaman ideolojik bir arayış içinde olduğu eleştirisini de haklı kılıyor.

Ancak görünen o ki CHP’de sorun artık sadece seçim kazanmak değil; kazanılan gücün hangi kadrolar, hangi aidiyet duygusu ve hangi parti hafızasıyla taşınacağı meselesi. Bu soruya verilecek yanıt, yalnızca Özgür Özel’in liderliğini değil, CHP’nin önümüzdeki dönemde nasıl bir politik zemine oturacağının da portresini çizecek.