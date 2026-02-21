CHP içinde, sizlerin de çok yakından tanıdığınız bazı isimlerden ve bazı partili dostlarımdan son günlerde “yahu bizi çok sert eleştiriyorsun. Biraz haksızlık olmuyor mu?” diye sitemler alıyorum. Gerçek gazetecilik ilkelerini onlara tekrar hatırlattıktan sonra aynaya dikkatlice bakmalarını tavsiye ediyorum…

CHP’liler, en çok, Meclis İmralı komisyonunun “rapor” diye hazırladığı paçavraya yönelik eleştirilerime takılmışlar!.. Onlara göre, CHP’ye yine haksızlık yapmışım. O zaman aşağıdaki satırlar dikkatlice okunsun!..

Yıl; 2013 Ocak ayının sonları… Gündem yine oldukça hararetli… Anadilde savunma hakkını da içeren “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” görüşmesi sırasında CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma büyük tartışma yaratmıştı. Güler’in “Kürt milliyetçiliğini bana 'ilericilik' ve 'bağımsızcılık' diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz” sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönem 3. Yasama Yılı 56. Birleşim Genel Kurul Tutanağı'ndan;

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Burada herhâlde şimdiye kadar böyle konuşmalar duyulmamıştır. BDP Grubundan Sayın Akat'ın yaptığı konuşma kanımızı dondurdu. Sanki başka bir devletin parlamenteriydi, bize 'Siz.' diye diye inanılmaz şeyler söyledi.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Devletin değil, Türkiye'nin parlamenteriyim.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - AKP'nin, Türk ulusunu tarihten silmeye, Türk vatandaşlığını tarihten silmeye dönük olan girişimlerinde BDP'yle nasıl iş birliği yaptıklarını onun konuşmasında gördük.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Yok öyle bir şey. Ne alakası var?

OKTAY VURAL (İzmir) - AKP-BDP koalisyonu zaten!

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Öyle bir şey nasıl yok? Anayasa Uzlaşma Komisyonuna vatandaşlık maddesi için partiniz ne önerdi arkadaşlar? 'Türk vatandaşlığını değil, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını öneriyorsunuz. Başbakanınız salı günü 'Bizim temelimiz Anasırı İslam'dır.' diyor.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Sayın Başkan…

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - 'Türklük ırkçılıktır.' diyor.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Doğru söylüyor.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - 'Ve biz bunu tarihten sileceğiz.' diyor. Burada büyük Türk milleti önünde yemin ettiniz, büyük Türk milleti önünde yemin ettiniz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Biz ulusalcı değiliz, biz ırkçı değiliz. O Anayasa'yı değiştireceğiz.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - O büyük ulusal parti olarak, tek tek şahıs olarak ihanet ediyorsunuz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Anayasa'yı size rağmen değiştireceğiz.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Sosyal demokrasiye 'militarizm' demek ha?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sosyalist Enternasyonel'den de kovduracağız; merak etmeyin. Hem burada ulusalcılık yapıp hem dünyada solculuk yapamazsınız.

*BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Kürt milliyetçiliğini bana 'ilericilik' ve 'bağımsızcılık' diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Biz asla milliyetçi değiliz, siz ulusalcısınız, ulusalcısınız!

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, AKP ve BDP iş birliğinin yaptığı şey tektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de siz sorunu Türk sorunu yaptınız.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sizi Sosyalist Enternasyonel'den de attıracağız, hiç merak etmeyin.

SIRRI SAKIK (Muş) - Vallahi, Türkiye'de sizin faşist anlayışınız var.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Bundan sonra biz savunmadayız, bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Hodri meydan! Hodri meydan!

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Şu anda en büyük bela sizsiniz! 'Sosyal demokrat' lafını bir daha kullanmayın.

GÜRKUT ACAR (Antalya) - Ne konuşuyorsun be!

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Hadi oradan! Yürü yerine! (CHP ve BDP sıralarından gürültüler)

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Buradan beni kovacak pozisyonda değilsiniz.

Birgül Ayman Güler’e tepki gösteren Adıyaman Milletvekili Salih Fırat CHP'den istifa etmişti. Saray medyası Güler’i ana hedefe koyarak linç kampanyası başlatmıştı. Güler ise geri adım atmıyordu. Güler, düzenlediği basın toplantısında ''Tepki var, sözlerinizden ötürü pişman mısınız-'' sorusu üzerine, bunu anlamadığını ifade ederek, ''Niye pişman olayım. Şöyle gazetelerin başlıklarına bakıyorum Türkler, Kürtler eşit değildir yazıyor'' diyordu.

''Eşit midir-'' şeklindeki soru üzerine Güler, ''Türk bir ulusun adıdır, Kürt bir milliyetin adıdır. Ne demek, kişi olarak 'midir' diye sormak. Bu ayıp soru. Uluslaşma süreci bakımından büyük kaynaşma var. Tartışma bu değil. İnsan ve birey düzeyinde tartışma değil. Bu ilkelliktir, ırkçılık asıl budur'' diye konuşuyordu.

''Sözleriniz yanlış anlaşıldı diyor musunuz-'' sorusuna Güler, ''Hayır. Söylediğim sözü, çok uzun süredir söylüyorum, yazıyorum. Ama ilginç şekilde kulaklar duymuyor. Etnik kimliklerin üzerine yürüyen bir süreç var. O sürecin içinde, ben de parti programımı, bilimsel dayanaklarımı ve güncel siyasetteki tartışmaları söyledim'' karşılığını veriyordu.

Bugün ise CHP, Türkiye’nin temellerine dinamit koyan “rapor” adlı paçavraya tam kadro imza atarak kayıtsız şartsız destek veriyor, Bebek katili Abdullah Öcalan’ı hapisten çıkaracak, teröristlere af getirecek ihanet süreci düzenlemeleri için iktidara koltuk değnekliği yapıyor.

Birgül Ayman Güler ile aynı dünya görüşünde değilim. Ancak Güler ve onun gibi CHP’lileri bugünlerde arar olduk!.. CHP eski CHP olsa o paçavraya imza koyanların hali ne olurdu acaba?..