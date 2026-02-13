AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün, (Çarşamba) uzun zamandır kapısında bekletip randevu vermediği DEM Parti heyetini sarayda kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye saray cenahından MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı. Efkan Ala’nın katılımının altını kalınca kırmızı ile çizelim!.. Daha öncede kaleme almıştım, tekrar edeyim; bundan sonra Efkan Ala ismi ve etkisini hem “çözüm süreci”nin yeni evrelerinde hem de yeni kanun ve Anayasa çalışmalarında sık sık duyacağız. Akın Gürlek boşuna Adalet Bakanlığı koltuğuna oturtulmadı!..

Görüşmeden ne sonuç çıktı?

Şu satırların yazıldığı ana kadar İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama gelmemişti. Sadece DEM Parti heyeti adına yazılı, kısa bir açıklama kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak, açık kaynaklara yansıyanlardan öyle anlaşılıyor ki; saray ve DEM Parti yeni anayasa üzerinde genel bir mutabakata varmış. Bebek katili Abdullah Öcalan’ın şiddetle talep ettiği umut hakkı konusunda iki tarafta renk vermemiş. İşin o tarafı yine hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin kucağına bırakılmış.

Saray görüşmesinin ardından DEM Parti heyetinin yazılı açıklamasına bakalım;

“Basına ve Kamuoyuna,

DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye’ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne etkileri üzerine istişarede bulunduk.

Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi.

Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na kabulü için teşekkür ediyoruz.”

Tayyip Erdoğan’a minnet ifadeleriyle süslenen bu açıklamanın tek ve en can alıcı satırları; “Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi” şeklindeydi.

***

DEM Parti açıklamasının ardından akşam saatlerinde işin rengi daha da açıklık kazandı. AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, “sivil anayasa çağrısı” yaptı…

Efkan Ala, sosyal medya hesabından, AKP İl Gençlik Kolları Başkanları Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni ve büyük Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bu güçlü ülkenin, darbe anayasasına mahkum edilmesi artık mümkün değildir. Bu utancı hep birlikte ortadan kaldıracak, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı milletimize hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Darbe anayasasının hala milletin sırtında bir kambur, demokrasinin üzerinde bir leke olarak durduğunu bildiren Ala, "Oysa bu ülke, cumhurbaşkanını halkın seçtiği, istisnasız tüm kurumların sivil otoriteye tabi olduğu, devletin milletin hizmetkarı olduğu bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Şimdi sıra, bu yeni sisteme yakışır, özgürlükçü, sivil ve demokratik bir anayasayı milletimize kazandırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AKP Genel Başkanvekili Ala, paylaşımında şunları kaydetti:

"AK Parti dün nasıl cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın iradesini vesayetin pençesinden kurtardıysa, yarın da 82 darbesinin o karanlık mirasını tarihin tozlu raflarına kaldıracaktır. Bizler, bir kişinin hakkı dahi ihlal edildiğinde bunu kendine dert edinen bir geleneğin temsilcileriyiz. Yeni bir anayasa için gece gündüz çalışıyor, tüm siyasi partileri ve sivil toplumu bu tarihi sorumluluğa davet ediyoruz. Çünkü yeni ve büyük Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bu güçlü ülkenin, darbe anayasasına mahkum edilmesi artık mümkün değildir. Bu utancı hep birlikte ortadan kaldıracak, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı milletimize hediye edeceğiz.

Dünyanın dört bir yanında mazlumlar yüzünü Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çeviriyor. Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Balkanlar'da, Kafkasya'da yaşanan sıkıntılarda haklının sesi oluyor, küresel ve bölgesel barış için gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi bu anlayışla, bölgemizi terör belasından tamamen kurtaracak bir süreci yürütüyoruz. Terörsüz Türkiye'yi inşa edecek, ülkemizi ve bölgemizi barış, huzur ve refaha kavuşturacağız."

***

DEM Partiden “geniş uzlaşı” vurgusuyla “Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik gelecek” açıklaması… Ardından Efkan Ala’dan “özgürlükçü ve sivil anayasa” çağrısı…

Tesadüf mü?..

Nasıl da birbirlerini tamamlamışlar ama!..