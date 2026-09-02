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Kaynak: AA

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketinde kaybolanları bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, sele ilişkin son durum ifade edildi.

Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e çıktığı, kayıp olduğu bildirilen 4 bine yakın kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 20 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği anlatılan açıklamada, çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 11 bin 993 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, selden etkilenen bölgelerdeki bazı hidroelektrik santrallerinin yer altındaki tesis ve tünellerinde mahsur kaldığı düşünülen çalışanlara henüz ulaşılamadı.

Nepal Bağımsız Enerji Üreticileri Birliğinin açıklamasında, toplam 947 kişiden haber alınamadığı, bu kişilerden kaçının yer altındaki tesis ve tünellerde mahsur kaldığının, kaçının ise sele kapıldığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Kayıp işçilerin aileleri ise arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini belirterek, hükümet ve proje işletmecilerine tepki gösterdi.