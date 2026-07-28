Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı'na gezi düzenleyen turistleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tur minibüsü kontrolden çıktı
Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesine yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki Arsemia Antik Kenti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ. yönetimindeki 34 KVG 754 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
13 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 13 yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.