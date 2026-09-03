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Kaynak: AA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Nemrut Dağı eteklerinde yetiştirilen ürünlerde hasat mesaisi sürüyor. Yaklaşık 600 dekarlık alanda devam eden üretim, hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime önemli katkı sağlıyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, üretici Behçet Bilici'nin tarlasını ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ile üreticilerden bilgi alan Karakaya, tarım ve hayvancılığın ülke için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

ÜRETİMDE TÜRKİYE'DE İLK 10'DA

Karakaya, Bitlis'te yaklaşık 1,5 milyon dekarlık tarım arazisinde patates, fasulye ve farklı ürünlerin yetiştirildiğini belirterek, bal üretiminde de iddialı olduklarını ifade etti.

İlde yaklaşık 34 bin dekarda üretim yapıldığını aktaran Karakaya, Tatvan'ın bu üründe Bitlis'te ilk sırada yer aldığını, Bitlis'in ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birinci, Türkiye genelinde de yedinci sırada bulunduğunu söyledi.

SANAYİ TİPİ ÜRETİM YAPILIYOR

Vali Karakaya, bölgede yaklaşık 600 dekarlık alanda sanayi tipi "Bambam" domatesi yetiştirildiğini, çevrede ise geleneksel çeşitlerin de üretildiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNE GÖNDERİLİYOR

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden ürün almaya gelen Cevdet Erdal, yaklaşık 7 yıldır bölgeden alım yaptığını ifade ederek her seferinde yaklaşık 10 ton ürün götürdüğünü söyledi. Erdal, ürünlerin sebze halinde satıldığını, ayrıca salça ve konserve üretiminde de kullanıldığını dile getirdi.

HASADIN YILDIZI DOMATES OLDU

Nemrut Dağı eteklerinde hasadı süren ürünün domates olduğu belirtildi. Üreticiler, kaliteli ürün sayesinde yoğun talep gördüklerini ifade ederken, tarlalarda çalışan işçiler ise ekimden hasada kadar sezon boyunca yoğun mesai yaptıklarını söyledi. Bölgedeki çilek fidesi üretim seralarını da ziyaret eden Vali Karakaya, üreticilere bereketli bir sezon diledi.