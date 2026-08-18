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Yunanistan'da tutuklu bulunan Nedim Sorguç'un Türkiye'ye iade süreci öncesinde Selanik'teki Diavata Cezaevi'nde hareketlilik yaşandığı iddia edildi.

"Sorguçlar" yapılanmasının elebaşı olduğu belirtilen Sorguç'un, 20 Ağustos'ta cezaevinden çıkarılarak Türkiye'ye gönderilmek üzere sevk edilmesinin planlandığı belirtilirken, nakil öncesinde bazı tutukluların tepki gösterdiği öne sürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İddiaya göre Sorguç'un Türkiye'ye teslim edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek nakil öncesinde cezaevinde gerilim yaşandı.

Cezaevi içerisindeki gelişmeler üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığı, olası bir olayın büyümemesi amacıyla Yunan güvenlik birimlerinin hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

20 AĞUSTOS'TA SEVKİ PLANLANIYOR

Yunanistan'da tutuklu bulunan Nedim Sorguç'un Türkiye'ye iadesine ilişkin sürecin sürdüğü belirtilirken, 20 Ağustos'ta Diavata Cezaevi'nden çıkarılarak Türkiye'ye gönderilmek üzere sevk edilmesinin planlandığı aktarıldı.

İddialara göre sevk öncesinde cezaevindeki bazı tutukluların tepki göstermesi üzerine Yunan güvenlik birimleri hem cezaevi içinde hem de çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

BAYĞARA'NIN İADE SÜRECİ DE HATIRLATILDI

Gazeteci Hatice Aksu'nun haberine göre, Nedim Sorguç'un iade süreci öncesinde yaşandığı öne sürülen hareketlilik, kısa süre önce Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesi sırasında yaşanan olayları da yeniden gündeme taşıdı.

Bayğara'nın Türkiye'ye gönderilmek üzere Korydallos Cezaevi'nden çıkarıldığı sırada, bir grup Türk mahkûmun cezaevinde tepki gösterdiği bildirilmişti.

YATAKLAR VE EŞYALAR ATEŞE VERİLMİŞTİ

Bayğara'nın sevki sırasında Korydallos Cezaevi'nde bulunan bir grup Türk mahkûmun yatak ve çeşitli eşyaları ateşe verdiği aktarılmış, çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

Yaşanan olaylara rağmen Bayğara'nın cezaevinden çıkarılarak havalimanına sevki gerçekleştirilmiş, ardından Yunanistan tarafından Türkiye'ye teslim edilmişti.

GÖZLER 20 AĞUSTOS'TAKİ SEVKTE

Nedim Sorguç'un 20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan iade sevki öncesinde Diavata Cezaevi'nde yaşandığı öne sürülen gerilim de bu gelişmelerin ardından gündeme geldi.

İddialara göre Yunan güvenlik birimleri, sevk sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için cezaevi içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, hazırlıklarını da yoğunlaştırdı.