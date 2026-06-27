Kaynak: İHA

Daha önce açtığı babalık davasının reddedilmesinin ardından üst mahkemeye başvurduğunu belirten Özmen, sürecin yanı sıra ABD makamlarına da resmi girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Doğumuna dair ailesinden yıllar sonra farklı bir hikâye öğrendiğini öne süren Özmen, biyolojik ailesiyle ilgili gerçeğin DNA testiyle ortaya çıkmasını istediğini söyledi. Herhangi bir maddi talebinin olmadığını vurgulayan Özmen, tek amacının gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek olduğunu dile getirdi.

Özmen, Donald Trump ile yüz yüze görüşme isteğini de yineleyerek, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmeyi umut ettiğini belirtti. Trump’a daha önce mektup gönderdiğini ifade eden Özmen, bazı iddialara göre kendisine dönüş yapılacağı yönünde bilgiler aldığını ancak henüz resmi bir yanıt almadığını söyledi.

KENDİ ELLERİYLE YAPTIĞI YAPRAK SARMASINI İKRAM EDECEK

Görüşme gerçekleşirse Trump’a Türk mutfağından ikramlarda bulunmak istediğini belirten Özmen, özellikle kendi hazırladığı yaprak sarması ve baklavayı sunmayı planladığını aktardı. Ayrıca Türk kahvesi ve çay ikram etmek istediğini de ekledi.

Hayatının zorluklarla geçtiğini söyleyen Özmen, yüz yüze görüşmenin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Sormak istediğim çok şey var” dedi. Yanında engelli kardeşinin bulunduğunu da belirten Özmen, bu nedenle sürecin aracı kişiler üzerinden ilerlemesi gerektiğini savundu.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesini istediğini vurgulayan Özmen, iki ülke arasında bir “köprü” olmak istediğini dile getirdi. Ayrıca ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçakları konusunda olumlu adım atması halinde bunun ilişkiler açısından önemli olacağını ifade etti. Özmen, Trump’ın kendisinin biyolojik babası olabileceğine yüzde 99 inandığını da sözlerine ekledi.