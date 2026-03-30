Victor Osimhen’in eksikliğinde forvet hattı için yapılacak tercih merak edilirken, Ateş’in çarpıcı değerlendirmeleri gündeme oturdu. Özellikle Trabzonspor müsabakasında Arjantinli golcünün başlangıç kadrosunda yer alması öngörülürken, Barış Alper Yılmaz seçeneğine dair şu uyarılar yapıldı:

“ICARDİ'NİN SORUNU MENTAL”

Okan Buruk’un hücum hattında Barış Alper Yılmaz’ı görevlendirme ihtimalini yorumlayan Necati Ateş, bu hamlenin risklerine dikkat çekti. Sözcü gazetesine mülakat veren eski antrenör, Barış Alper’in forvette tercih edilmesinin Icardi ile olan bağları koparabileceğini savunarak yukarıdaki ifadeleri kullandı.

"Elinde Icardi gibi bir golcü varken Barış Alper'i forvette oynatırsan sezonun kalan kısmı için Icardi'yi kaybedersin. Sonra Icardi'den bir şey beklemen zor ama tabi onun da özveride bulunması şart. Takıma liderlik yapmak orunda. 'Geçmişte oynadım, şimdi az oynuyorum' gibi sözleri geride bırakması lazım. Icardi'nin sorunu mental, fiziksel değil çünkü Süper Lig'de o eksikliği iyi kapatıyor. Yeter ki oynamak istesin. Sadece bu yeteneğiyle 20 gol atar. Tekrar eski günlere dönmesi adına Osimhen'in yokluğu fırsat."

“GALATASARAY, GALATASARAY GİBİ OYNARSA HER TAKIMI YENER”

Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Necati Ateş, "Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından 6 puan çıkarır ve şampiyon olur. Galatasaray geçmişte de bunları yaptı. Galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa her takımı yener. Liverpool'u iki kez yendi, Atletico Madrid'e kök söktürdü, Juventus'u iç sahada bozguna uğrattı. Trabzonspor veya Göztepe maçlarının birini kazanması dahi yetebilir. Sonra içeride Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlayacağını düşünüyorum ama futbol bu kadar basit değil. Bütün bunlar, bu söylediklerimiz uygulanırsa olur" ifadelerini kullandı.