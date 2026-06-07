Oğlunun evde vakit geçirmek zorunda kalmasına üzülen Mehmet Nesih Memiş, kullanılmayan malzemeleri değerlendirerek ona özel bir araç tasarlamaya karar verdi. Bulduğu plastik bir varili kesip gövdeye dönüştüren baba, eski motosiklet lastiklerinden tekerlek yaptı. Tamir ettiği eski bir akü ve motoru sisteme entegre ederek aracı hareket ettirdi.

Yaşadıkları bölgedeki yolların engebeli ve asfalt olmaması nedeniyle sadece bununla da yetinmedi. Aracın zor zeminlerde ilerleyebilmesi için tekerleklere motosiklet lastiklerinden palet sistemi ekledi.

Günler süren emeğin ardından ortaya çıkan akülü araç, Zeynel'in hayatını değiştirdi. Artık evin duvarları arasında kalmayan küçük çocuk, bahçede dolaşabiliyor, sokağa çıkıp arkadaşlarıyla vakit geçirebiliyor.

Oğlunun mutluluğunu görmenin kendisini de mutlu ettiğini söyleyen Mehmet Nesih Memiş, en büyük ihtiyaçlarının Zeynel'in tedavi sürecine ulaşım desteği olduğunu belirtti. Tedavi için sık sık Ergani'ye gitmeleri gerektiğini ifade eden Memiş, araç bulmakta zorlandıklarını ve kiralama ücretlerini karşılayamadıklarını dile getirdi.