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NBA'in playoff prim sistemi kapsamında takımlara, normal sezon performansları ve playofflarda ilerledikleri turlara göre ödeme yapılıyor. Bu yıl toplam bonus havuzunun 35 milyon doların üzerine çıktığı belirtilirken, en büyük payı şampiyon takım aldı.

Yaklaşık 11 milyon dolarlık ödülün kadrodaki oyuncular arasında dağıtılması halinde, her bir basketbolcunun ortalama 770 bin dolar civarında ek gelir elde edeceği hesaplanıyor.

Bu tutar, takımın yüksek maaşlı yıldızları için sınırlı bir ek kazanç anlamına gelse de, daha düşük ücretlerle forma giyen oyuncular açısından oldukça dikkat çekici bir gelir yaratıyor. Bazı oyuncular için şampiyonluk primi, sezonluk maaşlarına yakın bir seviyeye ulaşıyor.

Knicks, final serisinde San Antonio Spurs karşısında beş maç sonunda üstünlük sağlayarak 1973'ten bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanmıştı. Böylece New York ekibi, uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğu yüzük ve kupa ile taçlandırırken, NBA tarihinin en yüksek playoff primlerinden birinin de sahibi oldu.