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NBA Final serisinin beşinci maçında San Antonio Spurs ile New York Knicks karşı karşıya geldi.

Frost Bank Center'da oynanan mücadelede büyük bir geri dönüşe imza atan New York Knicks, rakibini 94-90 mağlup ederek seriyi 4-1'e taşıdı ve şampiyonluğunu ilan etti.

SPURS ÜÇ ÇEYREK ÖNDE GÖTÜRDÜ

Seride kalabilmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan San Antonio Spurs maça etkili başladı.

Ev sahibi ekip ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Spurs, soyunma odasına 42-37'lik avantajla gitti.

Üçüncü çeyrekte de skor üstünlüğünü bırakmayan San Antonio temsilcisi, son bölüme 72-65 önde girdi.

KNICKS'TEN ŞAMPİYONLUK GERİ DÖNÜŞÜ

Son çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan New York Knicks, savunmadaki sertliği ve kritik hücum performansıyla farkı kapattı.

Karşılaşmanın son bölümünde öne geçmeyi başaran Knicks, parkeden 94-90 galip ayrılarak şampiyonluğa uzandı.

53 YILLIK ÖZLEM BİTTİ

Bu sonuçla final serisini 4-1 kazanan New York Knicks, tam 53 yıl sonra NBA şampiyonluğu sevinci yaşadı.