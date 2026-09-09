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Kaynak: AA / DHA / İHA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü. İddiaya göre ilçeyi tepeden gören zeytinlik içerisinde alkol kullanan şahıslardan kaynaklandığı ifade edilen yangınla ilgili ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede alana gelerek çalışma başlattı.

Çok sayıda arazöz ve orman işçisinin de destekleri ile soğutma çalışmaları sürerken öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.