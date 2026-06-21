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Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan YKS maratonunun ikinci gününde, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu öncesi Nazilli'de nefes kesen bir yardımlaşma hikayesi kaydedildi. Buharkent ilçesinden sınav için Nazilli'ye gelen bir aday, adres karmaşası nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

YANLIŞ KAMPÜSE GİTTİ, ZAMAN DARALDI

Sınava gireceği okulun Nazilli Sümer Kampüsü olduğunu düşünen ancak adresi karıştırarak yanlışlıkla kilometrelerce uzaktaki İsabeyli Mahallesi'ndeki kampüse giden öğrenci, hatasını fark ettiğinde kapıların kapanmasına çok az bir süre kalmıştı. Sınav hakkını kaybetme korkusuyla panikleyen gencin imdadına, bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri yetişti.

MOTORİZE EKİPLERLE 7 DAKİKALIK YAŞAM TÜNELİ

Öğrencinin durumunu ve çaresizliğini gören Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş Timleri hemen harekete geçti. Zaman kaybetmemek adına öğrenciye kaskını giydiren jandarma personeli, motorize ekiplerin trafikteki kıvraklık avantajını kullanarak İsabeyli'den Sümer Kampüsü'ne doğru adeta zamanla yarıştı.

Trafikte hızlı ve güvenli bir koridor açan asayiş ekipleri, normal şartlarda çok daha uzun süren bu mesafeyi yaklaşık 7 dakika gibi rekor bir sürede katederek adayı Sümer Kampüsü'ndeki sınav binasının önüne ulaştırdı.

SINAVA SON ANDA YETİŞTİ

Kapıların kapanmasına dakikalar kala sınav salonuna giriş yapmayı başaran öğrenci, büyük bir takdir toplayan jandarma ekiplerine teşekkür ve minnet duygularını iletti. Çevredeki diğer velilerin de alkışlarla destek verdiği bu başarılı operasyon sayesinde, bir gencin aylardır verdiği emekler jandarmanın dikkati ve hızı sayesinde kurtulmuş oldu.