Nazilli Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık personeline yönelik "Anne Sütünün Önemi ve Bebek Dostu Hastane Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Programda anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesindeki kritik rolü ele alınırken, doğru emzirme teknikleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ayrıca Bebek Dostu Hastane uygulamaları çerçevesinde doğumdan hemen sonra emzirmenin erken başlatılmasının önemi, anne ve bebeğin aynı ortamda kalmasının gerekliliği ile annelere etkin ve doğru emzirme danışmanlığı sunulması konuları değerlendirildi.

Eğitim çalışmalarıyla sağlık personelinin bilgi düzeyi ve farkındalığının artırılmasının hedeflendiği belirtilirken, anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik uygulamaların hastane bünyesinde kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.