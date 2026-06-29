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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz aylarda NATO'nun Türkiye'de Çok Uluslu Kolordu Karargâhı kurma sürecinde olduğunu açıkladı, ardından da Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu kapsamında İstanbul'da Deniz Unsur Komutanlığı kurulacağı bilgisini paylaştı.

NATO'nun Adana'da oluşturacağı çok uluslu karargah, Ortadoğu başta olmak üzere Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'dan kaynaklanacak tehditlere karşı ittifakın caydırıcılığı ve savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

'ADANA'DA ÇOK ULUSLU KOLORDU KARARGAHI KURULUYOR'

Öte yandan 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin perde arkasındaki en kritik gelişme, liderlerin vereceği siyasi mesajlardan çok daha kalıcı bir stratejik dönüşüme işaret ediyor.

Türkiye, NATO’nun yeni güvenlik mimarisinde güney kanadının en önemli ülkelerinden biri haline geliyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı Adana Çok Uluslu Kolordu Karargâhı, yalnızca yeni bir askeri birlik değil; NATO’nun Güney Kanadı’nın komuta ve planlama üssü olma iddiasını taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın 26 Mart 2026 tarihli açıklamasına göre, Adana’daki 6. Kolordu Komutanlığı bünyesinde NATO Çok Uluslu Kolordu Karargâhı (MNC-TUR) kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Karargâh, NATO’nun 2023’te aldığı Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında şekilleniyor.

'AMAÇ CAYDIRICILIK VE SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTIRMAK'

Amaç; Ortadoğu, Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’dan gelebilecek tehditlere karşı ittifakın caydırıcılık ve savunma kapasitesini artırmak.

Yetkililer, karargâhın sorumluluk sahasında kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlayarak bölgesel caydırıcılığı destekleyeceğini belirtiyor. Adana’nın seçilmesinin en önemli nedenleri arasında mevcut askeri altyapı (özellikle İncirlik Üssü’ne yakınlığı), lojistik imkânlar ve müttefiklerle çalışma deneyimi yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN NATO'DA STRATEJİK KONUMU GÜÇLENİYOR

Bu gelişme, NATO’nun Madrid ve Vilnius zirvelerinden bu yana sürdürdüğü bölgesel savunma planları çerçevesinde Türkiye’nin stratejik konumunu daha da güçlendiriyor. Türkiye, hem kendi topraklarında hem de ittifakın güney kanadında kalıcı bir komuta yapısına ev sahipliği yaparak, NATO’nun 360 derece yaklaşımında daha merkezi bir rol üstleniyor.

7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde bu konunun da liderler tarafından ele alınması bekleniyor. Uzmanlara göre Adana’daki karargâh, Türkiye’nin NATO içindeki ağırlığını artırırken, güney kanadındaki güvenlik mimarisini de uzun vadeli olarak şekillendirecek kritik bir adım olarak görülüyor.

Gazeteci Bülent Aydemir, Türkiye’nin ilk kez NATO’nun yeni güvenlik mimarisinin merkez ülkelerinden biri haline geldiğini belirterek, neden Adana’nın tercih edildiğini anlattı.

NEDEN ADANA?

Aydemir, “Çünkü Adana; Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu’nun tam kesişim noktasında bulunuyor. İncirlik Hava Üssü, gelişmiş ulaştırma altyapısı, liman bağlantıları ve lojistik kapasitesi nedeniyle NATO açısından eşsiz bir stratejik merkez konumunda. Bu nedenle yeni kolordu, sadece Türkiye’nin değil, ittifakın güney eksenli caydırıcılık planlarının da ana unsurlarından biri olacak” sözlerini sarf etti.

BU KOLORDU NE YAPACAK?

Kolordunun ne yapacağını da açıklayan Aydemir, “Bu kolordu ne yapacak?

• NATO’nun Güney Kanadı kara harekâtlarını planlayacak.

• Kriz anında çok uluslu birlikleri sevk ve idare edecek.

• Ortak tatbikatları yönetecek.

• NATO Mukabele Kuvveti ve yeni Kuvvet Modeli kapsamında görev alacak.

• Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e uzanan geniş coğrafyada operasyon planlaması yapacak.

Yani burası savaşan bir birlik değil; NATO’nun beyin merkezlerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.

ASKERİ PLANLANAMININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ TÜRKİYE ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

NATO içinde daha fazla söz sahibi olacağını belirten Aydemir, askeri planlamanın önemli bir bölümünün Türkiye üzerinden yürütüleceğini, Doğu Akdeniz’de Karadeniz’de ve Orta Doğu denkleminde Ankara’nın ağırlığının artacağını, savunma sanayiinin, haberleşmenin siber güvenlik ve komuta-kontrol alanlarında yeni yatırımların önünün açılacağını ifade etti.

İşte Aydemir’in X hesabından yaptığı paylaşım,