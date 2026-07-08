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İttifakın geleceğine yön vermesi beklenen ilk "NATO 3.0" toplantısında, Ukrayna ile Rusya arasında dört yıldır devam eden savaş, İran ile ABD arasındaki son gerilim ve bu süreçte Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması başta olmak üzere küresel güvenlik başlıkları masaya yatırılacak.

12.22 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

"Kuşkuşuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik"

"Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz"

12.04 LİDERLER ZİRVE ALANINA GELMEYE BAŞLADI

Zirve kapsamında liderlerin alana gelişleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, liderleri alfabetik sıraya göre karşılıyor.

Karşılama töreniyle birlikte zirvenin resmi programı da başladı.

11.45 AB KONSEYİ BAŞKANI COSTA, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY'LE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Ankara Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Costa, Ankara'daki görüşmelerine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya her adımda destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecinde ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Costa, yeni bir fasıl kümesinin yakında açılmasının beklendiğini belirtti.

Costa, "Güç yoluyla barışı sağlama yönünde küresel ivme giderek artıyor. Bu kapsamda Ukrayna'ya mali, enerji ve askeri destek artırılırken, Rusya'nın anlamlı barış görüşmelerine katılması için üzerindeki baskı da yoğunlaştırılıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın şehirleri ve altyapısına yönelik saldırılarının arttığına işaret eden Costa, bunların Rusya'nın savaş alanındaki hedeflerine ulaşamadığının kanıtı olduğunu kaydetti.

11.10 ABD BAŞKANI TRUMP: NATO'DAN MEMNUN DEĞİLİM

ABD Donald Trump, NATO zirvesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin F-35'leri alacağını söyleyen Trump, Netanyahu'nun Türkiye'yi "Ordusu çok güçlü olduğu için" hiç sevmediğini söyledi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İRAN'LA ATEŞKES BİTTİ"

İran ile ateşkes bizim için bitti. Onlar ateşkesi ihlal etti. Çok kötü adamlar var İran'da. Ateşkes bitti. İran ile çok zaman kaybettik. 47 yıldır kötü şeyler yapıyorlar. Liderlerini yok ettik, birinci liderlerini yok ettik, ikinci liderlerini yok ettik. Beni yok etmek istiyorlar ama listede olan herkesi yok edeceğim. Nükleer silahları olsa muhtemelen kullanacaklardı. Listedeki herkesi yok edeceğim. Ateşkes bitti ama müzakereler elbette devam edebilir.

"İSPANYA KORKUNÇ BİR ORTAK"

Ben harekete geçmeseydim bir şeyler olur muydu diye düşünüyorum? Almanya ile konuştum, İngiltere ile konuştum, Fransa ile konuştum. İspanya ile konuşmadım. Yazık bu ülkeye. İspanya korkunç bir ortak. İspanya ile bir şey yapmak istemiyorum. Ticareti de kesmek lazım.

"NATO'DAN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM"

Mark 'a teşekkür etmek istiyoruz. Mark Rutte harika bir genel sekreter. Tabii NATO'dan memnun değilim çünkü Grönland konusunda yaptıklarından dolayı terörün bir numaralı devlet destekçisi konusunda. Aslında açık konuşmak gerekirse Mark'la da bu konuyu konuşmadık.

"TÜRKİYE SAVAŞA GİREBİLİRDİ"

Erdoğan'ı seviyorum. Kırmızı halı serdi harika bir adam. Bibi'yi de seviyorum. Türkiye savaşa girebilirdi, Bibi'yi sevmiyor. Benim yüzümden İsrail'le savaşa girmedi. Netanyahu Türkiye'yi hiç sevmiyor çünkü Türkiye çok güçlü bir orduya sahip. Erdoğan'ı da Netenyahu'yu da seviyorum. Türkiye F-35'leri alacak. Bu konuda çalışmaları yürüteceğiz.

11.05 SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA, ANKARA'DA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, temaslarda bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

10.44 ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, KONAKLADIĞI OTELDEN ÇIKIŞ YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya getirecek ana oturumunun öncesinde konakladığı otelden ayrıldı.

10.30 LİDERLER BEŞTEPE'DE TOPLANMAYA BAŞLADI

NATO Liderler Zirvesi'nde çekilecek aile fotoğrafı için liderlerin Beştepe Kongre Alanı'na gelişi başladı. Zirveye katılan ilk isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yer aldı.

09.07 NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE: DÜN BÜYÜK BİR BAŞARIYDI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi'nin ilk gününü "büyük bir başarı" olarak değerlendirdi. Zirvenin planlamadan uygulamaya geçiş sürecini temsil ettiğini belirten Rutte, savunma harcamaları ve savunma sanayisi yatırımlarında önemli artış yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'ye ve Ankara halkına ev sahipliği için teşekkür eden Rutte, ilk gün çok sayıda yeni sözleşme ve taahhüdün açıklandığını ifade etti.

ABD'nin uzun süredir talep ettiği savunma harcamalarında denge hedefinin gerçekleşmeye başladığını belirten Rutte, "Yüzde 5 hedefi doğrultusunda bu yıl zaten yüzde 4'e ulaştık ki, bu gerçekten olağanüstü bir gelişmedir. Bu elbette yalnızca Başkan Donald Trump sayesinde olmadı. Rusya'dan kaynaklanan tehdit de bunun önemli nedenlerinden biridir. Ancak dürüst olmak gerekirse, Başkan Trump'ın Avrupa'daki müttefikleri ve Kanada'yı bunu yapmaları yönünde teşvik etmesi gerçekten yardımcı oldu ve bunun sonuçları görülüyor." dedi.

Rutte, "Sonuç olarak çok daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir NATO'nun içinde çok daha güçlü bir Avrupa ortaya çıkıyor." ifadelerini kullanarak, bugünkü oturumda İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının teyit edilmesini beklediğini söyledi.

Sonuç bildirisinde Rusya'nın NATO için uzun vadeli tehdit olarak yer almasını beklediğini dile getiren Rutte, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının gerekli olduğunu savundu.

ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda şüphe bulunmadığını vurgulayan Rutte, Ukrayna'ya desteğin de çok yıllı taahhütlerle sürdürüleceğini ifade etti.

Putin'e mesaj veren Rutte, "Avrupa'da, Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 1 milyar insanın oluşturduğu bu ittifak, topraklarımızın her bir santimini savunacaktır. NATO'yu yenemezsiniz. Biz savunma amaçlı bir ittifakız. Hiç kimseye saldırmayacağız. Biz yalnızca yaşam tarzımızı, demokrasimizi, demokrasilerimizi ve topraklarımızı savunacağız. Bu yüzden bizimle uğraşmayın. Bizimle oynamaya kalkmayın." ifadelerini kullandı.

09.00 LİDERLER BEŞTEPE'YE GİDİYOR

Ankara, 36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde ev sahipliği yapıyor. 32 lider bugün bir araya gelerek savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkları masaya yatıracak.

08.00 BUGÜNÜN PROGRAMI

08:15 - Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanlarının

Kapı Önü Açıklamaları

10:45 - Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanlarının

Karşılama Töreni

11:00 - Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanlarının

Resmi Fotoğrafı

11:15 - Devlet ve Hükümet Başkanları Düzeyinde

Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı

15:00 - NATO Genel Sekreteri’nin Basın Toplantısı