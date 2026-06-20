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7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek zirveyi takip etmek için basın akreditasyonları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yok sayılarak doğrudan NATO tarafından veriliyor.

Zirve öncesi zirveyi takip etmek isteyen gazeteciler Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından NATO’nun internet sitesine yönlendirildi.

İletişim Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle akreditasyon başvurusu yapan bazı gazetecilere NATO tarafından ret cevabı verildi. Yaşanan skandal durum sosyal medyaya da yansıdı.

Ret cevabında belirleyici kriterlerin ne olduğu ise bilinmiyor.

Öyle ki NATO tarafından ret cevabı verilen gazeteciler arasında yıllardır Cumhurbaşkanlığı’na akredite olup Erdoğan’ı takip eden gazeteciler olduğu, hatta iktidara yakın gazetecilerin de reddedildiği öğrenildi. NATO’nun bazı medya kuruluşlarının başvuru yapan tüm çalışanlarına ret cevabı verdiği de iddialar arasında.

Öte yandan YENİÇAĞ'ın edindiği bilgiye göre, NATO gazetecileri tek başına seçmiyor. İletişim Başkanlığı koordinesinde "NATO'nun belirlediği kriterler" doğrultusunda onay veya ret kararları veriliyor. İletişim Başkanlığı'nın doğrudan sürecin içerisinde yer aldığı ifade ediliyor.