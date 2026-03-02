NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin operasyonu desteklediğini söyledi. Rutte, Avrupa’nın saldırıların devam edebilmesi için gerekli tüm desteği sağladığını ifade etti.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Rutte, İran’ın nükleer ve balistik füze kapasitesini hedef alan saldırılarla ilgili NATO ve Avrupa ülkelerinin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rutte, ABD’nin askeri kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiğini belirterek, Başkan Donald Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesini ve balistik füze programını ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerini takdir ettiğini söyledi.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ÇIKARLARI...

Hafta sonu Avrupa’daki liderlerle görüşmeler yaptığını ifade eden Rutte, ABD’nin bölgedeki çıkarlarını korumak için Avrupalı ülkelerin harekete geçtiğini belirtti.

Rutte, “Dün NATO’nun üst düzey komutanlarıyla görüştüm. Avrupa, bu operasyonun devam edebilmesi için gereken her şeyi yapıyor ve gerekli tüm desteği sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Fransa ve Almanya’nın ABD’ye destek konusunda öncü rol üstlendiğini söyleyen Rutte, İngiltere’nin bölgedeki üslerin kullanımı konusunda başlangıçta hukuki çekinceleri olduğunu ancak daha sonra bu konuda ikna olduğunu dile getirdi.

Avrupa ülkelerinin genel olarak ABD’ye destek konusunda hemfikir olduğunu belirten Rutte, “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. İran’da doğası gereği terörist olan ve bölgeye kaos ihraç eden bir rejimle karşı karşıyayız. Bu nedenle herkes Başkan Trump’ın liderliğinde yapılanları destekliyor” dedi.

Rutte ayrıca İran yönetiminin bölge ve Avrupa için tehdit oluşturma kapasitesinin ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.