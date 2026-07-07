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Kayyum uygulaması özellikle belediyeler söz konusu olduğunda Türkiye'de uzun süredir hukuki ve siyasi tartışmaların konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, seçilmiş yöneticilerin yerine atanmış kişilerin getirilmesinin demokratik temsil açısından sorun oluşturduğunu yetkililere sık sık hatırlatmaya devam ediyor.

Konya'da düzenlenen Nasrettin Hoca Şenlikleri'nde temsili 'Nasrettin Hoca' olan oyuncu Müfit Can Saçıntı "Bugün nasip oldu Nasrettin hocanın eşeğine kayyum olarak atandım" dedi.

"BENİM BUNU KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

AK Parti Konya milletvekili Mehmet Baykan, 'Nasrettin Hoca' olan oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın sözlerine sinirlenerek şenlik alanını terk etti.

Baykan "Bu görüntüler akşam televizyonlarda yayınlanacak. Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Hoca siyaset yaptı." ifadelerini kullandı.