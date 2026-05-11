Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, narkotik polisleri tarafından belirlenen güzergâhlarda düzenlenen operasyonlar kapsamında üç araç takibe alınarak durduruldu.

Emniyet güçlerinin araçlarda yaptığı detaylı aramalarda, paketlenmiş halde toplam 4 kilo 250 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen bu başarılı operasyonla, uyuşturucunun piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

Operasyonlar sırasında yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.