Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.