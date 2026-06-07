Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Narkotik ekiplerinden operasyon: Binlerce uyuşturucu emdirilmiş kağıt bulundu
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Isparta'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğerinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA