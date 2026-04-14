Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşanan olayla ilgili açılan ana dava ile 15 kişinin yargılandığı dava dosyasının birleştirilmesine karar verildi.

Bu karar, 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alındı ve değerlendirilmek üzere Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi’nin vereceği karar doğrultusunda yargı süreci netlik kazanacak.

YARGILAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE YAPILACAK

İstinaf Mahkemesi’nin onay vermesi halinde, yeniden yargılanması yapılan sanık Nevzat Bahtiyar ile Narin’in amcalarının da aralarında bulunduğu 15 kişi, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

NEVZAT BAHTİYAR HAKKINDAKİ SUÇLAMA

Yargıtay tarafından daha önce hakkında verilen ceza bozulan ve Narin Güran’ı dereye gömdüğünü ifade eden Nevzat Bahtiyar’ın yargılaması sürüyor.

İlk duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Bahtiyar hakkında “cinayete iştirak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

GÖZLER 16 NİSAN’DAKİ DURUŞMADA

Davada bir sonraki duruşma 16 Nisan’da görülecek. Bu duruşmada mahkemenin ara karar vermesi bekleniyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, dosyaların birleştirilmesine ilişkin süreç ve mahkemelerin vereceği kararlar, yargılamanın seyrini belirleyecek.