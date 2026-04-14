Emekli maaş promosyonunda görülmemiş rakam: Bankalar yarışta kantarın topuzunu kaçırdı

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, emekli promosyonlarında yaşanan son gelişmeleri ve bankaların yeni stratejilerini A Para canlı yayınında detaylandırdı. Erdem’in açıklamalarına göre, Ocak zammıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet "100 bin liralık paket" dönemini başlattı.
Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, bankaların emekli promosyonlarında "paket" dönemine geçtiğini duyurdu. 50 bin TL nakit ve 50 bin TL faizsiz kredi ile toplam faydanın 100 bin TL’yi bulduğunu iddia etti.Derleyen: Süleyman Çay
Faruk Erdem, bankaların emekli müşteri kapmak için nakit ödemenin ötesine geçtiğini belirterek rakamların şu seviyelerde olduğunu iddia etti:
"Bankalar 3 yıllık taahhüt için nakit promosyonu 50 bin liraya kadar yükseltti. Bunun yanına bir de 50 bin liralık faizsiz kredi ekliyorlar. Topladığınızda emeklinin cebine giren toplam fayda 100 bin lirayı buluyor."
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5.000 TL ile 12.000 TL arasında bir alt limit belirlediğini hatırlatan Erdem, "Alt limit belli ama üst tarafta sınır yok; bankalar istediği rakamı verebilir" dedi.
Erdem, özellikle Nisan ayına dikkat çekerek büyük bir kitlenin sözleşme yenileme zamanının geldiğini vurguladı.
2023 yılının Nisan ayında ilk maaşlarını alan yaklaşık 2 milyon EYT'linin taahhüt sürelerinin dolduğunu belirten Erdem, "Bu emekliler için yeni bir promosyon dönemi başladı. İlk maaş tarihinden bu yana 3 yıl geçtiği için şimdi çok daha yüksek rakamlarla sözleşme yenileyebilirler" ifadelerini kullandı.
Faruk Erdem, yüksek rakamların arkasındaki şartların iyi okunması gerektiğinin altını çizerek şunları dile getirdi:
"100 bin lirayı verirken bazı şartlar öne sürüyorlar; 'Otomatik fatura talimatı ver', 'Kredi kartımı kullan' veya 'Başka emekli getir' gibi. Bu şartları görmeden mobil bankacılıktan hızlıca onay verirseniz, ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz."
Emeklilerin istedikleri an banka değiştirebileceğini hatırlatan Erdem, "Kalan promosyon tutarını iade edip daha yüksek veren bankaya geçmek mümkün. Bankalar bazen 'Kredin var, gidemezsin' diyerek engel çıkarıyor ama Tüketici Hakem Heyetleri bu konuda emeklinin yanında" diyerek hak arama yollarını işaret etti.
Erdem, promosyon hakkının sadece yaşlılık aylığı alanlarla sınırlı olmadığını hatırlattı:
“Dul ve yetim aylığı alanlar, gaziler ve şehit yakınları dahil olmak üzere SGK’dan banka aracılığıyla ödenek alan herkes bu kampanyalardan yararlanma hakkına sahip.”