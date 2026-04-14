Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik hazırlığı yapan binlerce sigortalıyı yakından ilgilendiren kritik bir denetim sürecini devreye aldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarıya göre; geçmişte sigortalı olarak çalışırken yurt dışına gezi amaçlı gidenlerden, o dönemlere ait "izin belgesi" talep ediliyor.
Bu belge yoksa emekliliğiniz iptal ediliyor: SGK uzmanı Özgür Erdursun ‘bir anda olabilir’ dedi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik aşamasındaki sigortalılar için geçmişe dönük "izin belgesi" incelemesinde yurt dışına gezi amaçlı gidenlerden 10-15 yıl öncesinin izin belgeleri talep edilirken; belge sunamayanların primlerinin silindiğini söyledi.Derleyen: Süleyman Çay
Belgesini sunamayanların ise yurt dışında geçirdikleri sürelere ait prim günleri iptal edilme riskiyle karşı karşıya.
SGK’nın yeni inceleme kriterlerine göre, bir kişinin Türkiye’de sigortalı göründüğü tarihlerde yurt dışına giriş-çıkış yaptığı tespit edilirse, kurum bu durumun yasal dayanağını sorguluyor.
Emeklilik başvurusu esnasında vatandaştan; 5, 10 hatta 15 yıl öncesine ait, o tarihlerde iş yerinden ücretli veya ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan resmi belgeler isteniyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, konunun ciddiyetini şu sözlerle vurguladı:
"İş yerinden alınan bu belgenin SGK’ya ibraz edilmesi gerekir. Aksi halde yurt dışında bulunduğunuz ve Türkiye’de sigortalı olarak çalıştığınız prim günlerinizi SGK siliyor. Bu durumda emeklilikte prim eksiği ile karşı karşıya kalabilirsiniz."
Özellikle hizmet birleştirmesi yapan veya emekliliğine kısa süre kalan sigortalılar için bu durum büyük bir engel teşkil ediyor. Yıllar öncesine ait belgelerin muhafaza edilmemiş olması veya eski iş yerlerinin kapanmış olması, sigortalıları "prim günü kaybı" nedeniyle emekli olamama tehlikesiyle bırakıyor.
SİGORTALILAR NE YAPMALI?
Arşiv Kontrolü: Geçmişte çalışırken yurt dışına çıkanlar, o dönemlere ait izin formlarını veya iş yeri yazışmalarını mutlaka muhafaza etmeli.
İş Yeri İletişimi: Eğer belgeler elinizde yoksa, eski iş yerinizle iletişime geçerek özlük dosyanızdaki izin belgelerinin bir örneğini talep edin.
