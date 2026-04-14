Türkiye'de profesyonel liglerde 20 futbol takımı küme düştü: Köklü ekiplere veda

Yeniçağ Gazetesi
14 Nisan 2026 Salı
Türkiye’de futbolda heyecan tam gaz devam ederken, profesyonel liglerde küme düşen 20 takım da kesinleşti. Aralarında köklü kulüplerin bulunması ise dikkat çekti. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
Türkiye’de profesyonel futbol liglerinde heyecan sürerken, bazı takımların küme düşmesi de netleşmeye başladı.

20 TAKIM RESMEN KÜME DÜŞTÜ

Süper Lig’de henüz matematiksel olarak küme düşen bir ekip bulunmazken; TFF 1. Lig, TFF 2. Lig (2 grup) ve TFF 3. Lig’de (4 grup) düşen takımlar resmiyet kazandı. Tam 20 ekip resmi olarak küme düştü.

BİTİME KAÇ HAFTA KALDI?

Alt liglerde küme düşen ekipler arasında, geçmişte Süper Lig’de mücadele etmiş köklü kulüplerin yer alması dikkat çekti. Süper Lig’de bitime 5 hafta kalırken, TFF 1. Lig’de 3, TFF 2. Lig’de 2 ve TFF 3. Lig’de ise son 1 haftaya girildi. İşte küme düşen takımlar…

TFF 1. Lig

- Sakaryaspor
- Hatayspor
- Adana Demirspor
(Bir takım daha düşecek)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

- Yeni Mersin İY
- Adanaspor
- Yeni Malatyaspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup
- Kepezspor
- Karaman FK
- Bucaspor 1928
(Bir takım daha düşecek)

TFF 3. Lig 1. Grup
- Polatlı 1926
- Edirnespor
(İki takım daha küme düşecek)

TFF 3. Lig 2. Grup
- Kilis 1984
- Suvermez Kapadokya
- Hacettepe TM 1963
(Bir takım daha düşecek)

TFF 3. Lig 3. Grup
- Hopaspor
- 1926 Bulancak
- Çayelispor
- Giresunspor

TFF 3. Lig 4. Grup
- Bornova 1877
- Nazilli Spor
(2 takım daha küme düşecek)

