ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar enerji piyasalarını derinden sarstı.
Motorine dev zam kapıda: İşte pompaya yansıyacağı tarih
Brent petrolün 104 dolara çıkmasıyla birlikte Türkiye'de motorinin litre fiyatına 15 Nisan Çarşamba saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 55 kuruş zam gelmesi ön görülüyorDerleyen: Sinan Başhan
3 LİRA 55 KURUŞ ZAM BEKLENTİSİ
Karar gazetesinde yer alan habere göre, küresel piyasalardaki sert fiyat hareketlerinin ardından 15 Nisan 2026, saat 00.01 itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 3 lira 55 kuruşluk bir zam beklentisi oluştu.
Piyasaların yeni haftaya açılmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı hızla yukarı yönlü bir ivme kazanarak 104 dolara kadar tırmandı ve ardından bir miktar denge arayışına girdi.
MOTORİNİN TON FİYATI AÇILIŞINDA REKOR ARTIŞ
Ancak asıl büyük şok, motorinin uluslararası piyasalardaki metrik ton fiyatında yaşandı. Sektör temsilcilerinin aktardığı verilere göre, geçtiğimiz cuma günü 1.335 dolar seviyesinde olan motorinin metrik ton fiyatı, Asya piyasalarının açılışıyla birlikte tam 107 dolar artış gösterdi. Bu küresel maliyet artışı, Türkiye'deki pompa fiyatlarına 3,55 TL'lik zam olarak yansıyacak.
MOTORİN 80 TL SINIRINI AŞACAK
Ön görülen 3 lira 55 kuruşluk zammın pompaya yansımasıyla birlikte, büyükşehirlerdeki motorin litre fiyatları yeniden 80 TL bandının üstüne çıkacak.
Zam öncesi (mevcut) güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde:
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin: 62,63 TL/LT
Motorin: 76,56 TL/LT (Zam sonrası tahmini: 80,11 TL)
LPG: 34,99 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
Benzin: 62,49 TL/LT
Motorin: 76,42 TL/LT (Zam sonrası tahmini: 79,97 TL)
LPG: 34,39 TL/LT
ANKARA
Benzin: 63,61 TL/LT
Motorin: 77,69 TL/LT (Zam sonrası tahmini: 81,24 TL)
LPG: 34,87 TL/LT
İZMİR
Benzin: 63,88 TL/LT
Motorin: 77,97 TL/LT (Zam sonrası tahmini: 81,52 TL)
LPG: 34,79 TL/LT
(Not: Fiyatlar bayiler ve şirketler arasında küçük çaplı değişiklikler gösterebilmektedir.)