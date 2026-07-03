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Kaynak: Haber Merkezi

Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktörlük koltuğunu Massimiliano Allegri'ye emanet etti.

İtalyan kulübü, deneyimli teknik adamın göreve getirildiğini resmi açıklamayla duyurdu. Böylece Allegri, yeni sezonda Napoli'nin başında sahaya çıkacak.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Futbol dünyasının en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Massimiliano Allegri, kariyerinde özellikle Juventus ile önemli başarılara imza attı. Deneyimli çalıştırıcı; 6 Serie A, 5 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşarken, Juventus'u iki kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

YENİ HEDEF NAPOLİ

Napoli yönetimi, Allegri'nin tecrübesiyle hem Serie A'da hem de Avrupa kupalarında yeniden zirve mücadelesi vermeyi hedefliyor. İtalyan teknik adamın kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.