İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Milan'ın dün evinde sürpriz bir şekilde Udinese'ye 3-0 mağlup olmasının ardından Napoli'den de beklenmedik bir puan kaybı geldi.

NAPOLI MILAN ZAFERİ SONRASI TARDINI'DE 2 PUAN BIRAKTI

Antonio Conte yönetimindeki Napoli Milan galibiyetinin ardından Inter ile zirve mücadelesinde iddialı konuma gelmesinin ardından Parma deplasmanında 2 puan bıraktı.

Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Parma ilk yarıyı Espeto'nun ilk dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Napoli İskoç yıldızı Scott McTominay ile 60'ta beraberlik golünü bularak geri dönüş için umutlandı. Ancak son şampiyon baskılı oyununa rağmen ikinci kez ağları havalandıramadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Napoli puanını 66'ya yükseltse de lider Inter'e büyük bir fırsat verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER İLE KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz hafta harika bir golle adından söz ettirdiği Inter bu gece Como deplasmanında şampiyonluk yolunda en kritik sınavlarından birine çıkacak.

Inter Como'yu yenmesi halinde en yakın takipçicisi Napoli ile arasındaki puan farkını 9'a çıkarıp bitime 6 hafta kala şampiyonluk şansını büyük oranda artıracak.

COMO-INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como-Inter maçı 12 Nisan Pazar günü TSİ 21:45'te oynanacak ve S Sport Plus, S Spor 2, Tivibu Spor 1 kanallarında canlı yayınlanacak.