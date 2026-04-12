Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Standard Chartered, yayımladığı son haftalık raporda artan jeopolitik risklere karşı yatırımcıları uyardı.
Dünya finans devinden kritik altın uyarısı: Nisan, Mayıs ve Haziran için flaş tahmin
Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’ndaki kriz enerji fiyatlarını yükseltirken, enflasyon baskısı Fed’in faiz indirimi beklentilerini zayıflatıyor. Standard Chartered yatırımcılara uyarıda bulunurken, dev bankalardan 3 aylık altın tahminleri gelmeye devam ediyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Küresel enerji akışının kritik noktalarından Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin enerji fiyatlarını kısa vadede yüksek tutabileceğine dikkat çeken banka, portföylerin korunması gerektiğini vurguladı.
Bu uyarı, ABD ile İran arasındaki ateşkesin bozulma ihtimalinin piyasalarda yarattığı endişeyle aynı döneme denk geldi. Donald Trump’ın savaşı iki hafta ertelediklerini açıklaması altın fiyatlarında kısa süreli bir yükseliş sağlasa da, bölgedeki gerilim ve karşılıklı suçlamalar belirsizliği artırdı.
Bu kırılgan tablo altın fiyatlarına da yansıdı. Spot altın sınırlı artışla yatay seyrederken, gram altın da hafif yükseliş gösterdi. Çeyrek ve Cumhuriyet altınında da benzer şekilde sınırlı hareketler gözlendi.
Öte yandan enerji fiyatlarındaki yükseliş, Federal Reserve’in faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi, küresel enflasyon baskısını artırırken, Fed’in gerekirse faiz artışına gidebileceği sinyali verildi. Piyasalar şimdi ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda.
Standard Chartered, yatırımcılara iyi çeşitlendirilmiş portföylerin yanı sıra altın ve tahvil gibi güvenli liman araçlarına yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.
YILIN 2. ÇEYREĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER
Savaşın etkisiyle küresel kurumlar da altın tahminlerini güncelledi. Citi ikinci çeyrek için ons altın tahminini 4.800 dolar olarak açıklarken, Goldman Sachs 4.865 dolar öngördü.
ING ise tahminini 5.100 dolar seviyesine yükseltti. Standard Chartered ise ikinci çeyrek (Nisan-Mayıs-Haziran) için 4.650 dolar hedefini paylaştı.