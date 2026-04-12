Anasayfa Ekonomi Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat: Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor

Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat: Akaryakıtta tabela tekrar değişiyor

Benzin ve motorinli araç kullananlar dikkat; küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından akaryakıt tabelaları bir kez daha değişiyor.

Peş peşe gelen zamların ardından motorin fiyatlarında 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere ciddi bir indirim yolda.

MOTORİNDE 4,35 TL’LİK İNDİRİM KAPIDA

Ekonomi dünyasındaki son gelişmeler akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 TL tutarında bir indirim yapılması bekleniyor.

Benzin grubunda ise henüz bir fiyat değişikliği haberi bulunmuyor.

12 NİSAN 2026 PAZAR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.18 TL

Motorin litre fiyatı: 76.56 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.03 TL
Motorin litre fiyatı: 76.42 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.15 TL
Motorin litre fiyatı: 77.69 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.43 TL
Motorin litre fiyatı: 77.97 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL

