International Living’in yayımladığı 2026 Küresel Emeklilik Endeksi, dünya genelinde emeklilik rotalarının değiştiğini tescilledi.
En kolay vizeyi onlar veriyor: Bildiğiniz tüm ülkeleri unutun
İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte emeklilik hayalleri kıta değiştirirken, International Living 2026 Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre Yunanistan; uygun konut fiyatları, erişilebilir "Altın Vize" programı ve yüksek sağlık standartlarıyla Portekiz ve İspanya'yı tahtından indirdi.Derleyen: Süleyman Çay
Yaşam süresinin 1950’lere oranla yaklaşık 20 yıl uzamasıyla birlikte, emeklilik dönemini yurt dışında değerlendirme trendi hız kazanırken; bu yıl listenin zirvesine sürpriz bir atak yapan Yunanistan yerleşti.
Uzun yıllar Portekiz ve İspanya'nın domine ettiği listenin bu yıl el değiştirmesi, Avrupa'daki vize politikaları ve artan yaşam maliyetleriyle doğrudan ilişkili.
International Living Yönetici Editörü Jennifer Stevens’a göre, Yunanistan’ın birinciliği tesadüf değil. Portekiz ve İspanya’da vize alma süreçlerinin zorlaşması ve maliyetlerin yükselmesi, emeklileri daha "misafirperver ve bütçe dostu" bir liman olan Yunanistan’a yöneltti.
Ülke; kolay oturum izni seçenekleri, kültürel zenginliği ve her bütçeye hitap eden yaşam tarzıyla artık Avrupa'nın yeni çekim merkezi.
Yunanistan'ı cazip kılan en büyük etkenlerden biri, 250.000 euro değerinde gayrimenkul yatırımı karşılığında oturma izni sağlayan "Altın Vize" (Golden Visa) programı. Avrupa’daki benzer programlar arasında en ulaşılabilir seçeneklerden biri olarak görülen bu sistem, yabancı emekliler için kalıcı bir hayatın kapısını aralıyor.
Süreci bizzat deneyimleyenlerin hikayeleri de bu verileri destekliyor. Örneğin, ABD’li çift Patricia Mahan ve Dan Matarazzo, Girit’in Kritsa köyünde 150.000 dolara aldıkları iki yatak odalı evle hayallerindeki hayatı kurmuş durumda.
Çift, taşınma kararlarındaki temel motivasyonun; deniz kıyısında uygun fiyatlı bir yaşam sürerken aynı zamanda modern sağlık tesislerine, havalimanına ve yerel pazarlara yakın olma isteği olduğunu vurguluyor.
Hazırlanan endeks; iklim, konut piyasası ve sağlık hizmetleri gibi kritik kategorilerde Yunanistan’a tam not verdi. 200’den fazla uzman ve göçmenin görüşleriyle şekillenen rapor, Yunanistan’ın sadece bir tatil rotası olmaktan çıkıp profesyonel bir yaşam alanı kimliği kazandığını gösteriyor.
Uzmanlar, Avrupa'nın diğer bölgelerinde devam eden vize kısıtlamaları ve ekonomik baskılar nedeniyle, emeklilik planı yapanların önümüzdeki dönemde de Yunanistan gibi erişilebilir ve derinlikli ülkelere yönelmeye devam edeceğini öngörüyor.