Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Nagehan Alçı, Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi sürecinde yaşanan gelişmelere ilişkin AK Parti’ye dikkat çeken eleştiriler yöneltti.

Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki siyasi dengelerin değişmesine değinen Alçı, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan 4 meclis üyesini ve süreçte yaşanan tutuklamaları gündeme getirdi.

“NE GEREK VAR?”

Süreci değerlendiren Alçı, AK Parti’ye yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Arada dört farkla başlamışsınız CHP lehine. 4 kişiyi transfer etmiş, 2 kişiyi tutuklamışsınız. Kağıt üzerinde CHP'li görünen 2 meclis üyesinin oyunu öbür tarafa geçirmişsiniz.”

Alçı, yaşananların AK Parti tabanında da rahatsızlık yarattığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘Ne olursa olsun Reisçiyiz’ diyen AK Partililerin de içine sinmedi. Ne gerek var?”

ÜSKÜDAR’DA DENGELER DEĞİŞTİ

Üsküdar Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçiminin yenilenmesi öncesinde CHP’li Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Dört üyenin geçişi meclisteki siyasi aritmetiği değiştirdi. Yapılan oylama sonucunda Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliğini AKP'li Dündar Ziya Gültekin kazanmış oldu.