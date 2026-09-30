Fon vurgunuyla 2,1 milyar lira para kazandığı belirtilen AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu parayı iade ettiği ve mevzuata göre 2 katını iade etmesi gerektiği belirtilmişti. Konu kamuoyunda tartışılırken Nagehan Alçı'dan çarpıcı bir iddia geldi. Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,1 milyar lirayı iade etmediğini belirtti.

Alçı'nın açıklaması şöyle:

İşte bu 2,1 milyar liranın iade edildiği... Ekonomim bunu çok net bir dille yaptı haberi, iade edildi diye. Sonra başka siteler, gazeteler de haberi aldılar. Ben yeniden döndüm fakat ulaşamadım. Kaynaklarıma sordum böyle bir bilgi var mı yok mu diye. Yani çok kesinlikle iade etmemiştir diyecek netlikte bir bilgi alamadım. Fakat güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi. Yani şey olmadı, paranın iade edilmediği söylendi. Zaten bana çok mantıklı gelmiyor bu paranın şu aşamada iade edilmesi. Çünkü henüz ortada hukuki bir süreç yok.