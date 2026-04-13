Erzincan’da meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının bulunduğu bölgeye ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Görür, depremin Ovacık Fayı’nın (Munzur Segmenti) batısında yer alan küçük bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Sarsıntının sığ bir deprem olduğuna işaret eden Görür, bu tür fayların tek başına büyük deprem üretme potansiyelinin düşük olduğunu ifade etti.

Görür sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ovacık Fayının (Munzur Segmanı) batısında küçük bir fay üzerinde sığ bir deprem oldu (4,0). Bölgedeki tehlikeli faylarla enerji alış verişi iyi değil. Bu fayın kendisi büyük deprem üretmez"